Состояние тяжелое: Прилепина госпитализировали с ранением ног

Писателя могут отправить на лечение в Москву

Писателя Захара Прилепина госпитализировали с ранением ног после подрыва его автомобиля на трассе в Нижегородской области.

Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах. "Интерфакс" сообщает, что Прилепина могут доставить на лечение в Москву, его состояние оценивается как тяжелое. Ранее губернатор региона и пресс-служба писателя заявили, что Прилепин жив и с ним все в порядке.

Взрыв автомобиля, в котором ехал Захар Прилепин, произошел днем 6 мая в 50-ти километрах от города Бор в Нижегородской области. Погиб водитель. Ответственность за подрыв взяла на себя организация украинская террористическая организация "Атеш".

На месте работают следователи и криминалисты. Обстоятельства ЧП выясняются.

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