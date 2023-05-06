ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин: Ко Дню Победы в столице установили указатели с QR-кодами, рассказывающими о героях ВОВ

16:01
  • суббота
  • 06 мая 2023

Чтобы прочесть историю, нужно всего лишь навести телефон

В Москве к 9 Мая установили указатели с QR-кодами, рассказывающими о героях Великой Отечественной войны.

Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале. Всего в Москве установили 10 городских указателей и 87 информационных полей. Чтобы их активировать, нужно навести камеру телефона – в устройстве откроется страница с фотографиями, описанием жизни и подвигов.

"QR-код подскажет и кратчайший маршрут к памятнику, мемориалу, бюсту или дому, где в прошлом жили или работали герои ВОВ", - написал Собянин.

Всего в 2023 году в Москве планируют установить Москвы 74 указателя и 590 информационных полей. Они будут вести в том числе к другим знаковым событиям в истории.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Указатели с QR-кодами, рассказывающими о героях ВОВ
Указатели с QR-кодами, рассказывающими о героях ВОВ
Указатели с QR-кодами, рассказывающими о героях ВОВ
Указатели с QR-кодами, рассказывающими о героях ВОВ
Указатели с QR-кодами, рассказывающими о героях ВОВ
Указатели с QR-кодами, рассказывающими о героях ВОВ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.