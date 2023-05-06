Собянин: Ко Дню Победы в столице установили указатели с QR-кодами, рассказывающими о героях ВОВ

Чтобы прочесть историю, нужно всего лишь навести телефон

В Москве к 9 Мая установили указатели с QR-кодами, рассказывающими о героях Великой Отечественной войны.

Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале. Всего в Москве установили 10 городских указателей и 87 информационных полей. Чтобы их активировать, нужно навести камеру телефона – в устройстве откроется страница с фотографиями, описанием жизни и подвигов.

"QR-код подскажет и кратчайший маршрут к памятнику, мемориалу, бюсту или дому, где в прошлом жили или работали герои ВОВ", - написал Собянин.

Всего в 2023 году в Москве планируют установить Москвы 74 указателя и 590 информационных полей. Они будут вести в том числе к другим знаковым событиям в истории.

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