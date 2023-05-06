Победителей определят москвичи

Более 270 заявок поступило на участие в премии MUF Community Awards 2023 – это ежегодная мультидисциплинарная премия Московского урбанистического форума.

Участники вносят свой вклад в создание комфортной и безопасной городской среды, сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

"MUF Community Awards вышла за рамки классического понимания премии, это профессиональная площадка для обмена опытом, нестандартными решениями и идеями", - отметил он.

Победители будут представлены в 14 номинациях. Жюри изучат все заявки и выберут лучшие проекты, которые войдут в итоговый шорт-лист. Победителей определят москвичи путем публичного голосования на портале mos.ru.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"