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Более 270 заявок поступило на участие в премии MUF Community Awards 2023

16:10
  • суббота
  • 06 мая 2023

Победителей определят москвичи

Более 270 заявок поступило на участие в премии MUF Community Awards 2023 – это ежегодная мультидисциплинарная премия Московского урбанистического форума.

Участники вносят свой вклад в создание комфортной и безопасной городской среды, сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

"MUF Community Awards вышла за рамки классического понимания премии, это профессиональная площадка для обмена опытом, нестандартными решениями и идеями", - отметил он.  

Победители будут представлены в 14 номинациях. Жюри изучат все заявки и выберут лучшие проекты, которые войдут в итоговый шорт-лист. Победителей определят москвичи путем публичного голосования на портале mos.ru.

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