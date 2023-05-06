ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Опубликованы кадры с места подрыва автомобиля Прилепина

14:23
  • суббота
  • 06 мая 2023

Передняя часть авто разорвана

Следственный комитет опубликовал фотографии с места подрыва автомобиля, в котором ехал писатель Захар Прилепин.

На кадре видно, что в результате взрыва передняя половина автомобиля оказалась разорвана. Под машиной образовалась полутораметровая воронка.

Водитель погиб. Telegram-канал "112" сообщает, что это 27-летний уроженец Луганска с позывным "Злой". Он работал с писателем с 2018 года.

Прилепин получил ранение. Источник ТАСС в медицинских кругах рассказал, что у писателя травмированы ноги.  

Возбуждено уголовное дело, оно квалифицировано как теракт. Возможный подозреваемый в покушении на Прилепина задержан в Нижегородской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Взрыв автомобиля, в котором ехал Захар Прилепин, произошел днем 6 мая в 50-ти километрах от города Бор в Нижегородской области. Сейчас на месте работают следователи-криминалисты центрального аппарата СКР, а также сотрудники судебно-экспертного центра.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Последствия подрыва автомобиля Захара Прилепина
Последствия подрыва автомобиля Захара Прилепина
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.