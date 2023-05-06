Опубликованы кадры с места подрыва автомобиля Прилепина

Передняя часть авто разорвана

Следственный комитет опубликовал фотографии с места подрыва автомобиля, в котором ехал писатель Захар Прилепин.

На кадре видно, что в результате взрыва передняя половина автомобиля оказалась разорвана. Под машиной образовалась полутораметровая воронка.

Водитель погиб. Telegram-канал "112" сообщает, что это 27-летний уроженец Луганска с позывным "Злой". Он работал с писателем с 2018 года.

Прилепин получил ранение. Источник ТАСС в медицинских кругах рассказал, что у писателя травмированы ноги.

Возбуждено уголовное дело, оно квалифицировано как теракт. Возможный подозреваемый в покушении на Прилепина задержан в Нижегородской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Взрыв автомобиля, в котором ехал Захар Прилепин, произошел днем 6 мая в 50-ти километрах от города Бор в Нижегородской области. Сейчас на месте работают следователи-криминалисты центрального аппарата СКР, а также сотрудники судебно-экспертного центра.

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