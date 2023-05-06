В Великобритании короновали Карла III

В последний раз церемония проводилась аж 70 лет назад

Карла III официально короновали в Вестминстерском аббатстве.

Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, являющийся духовным главой Церкви Англии, возложил на голову Карла III корону святого Эдуарда Исповедника со словами "Боже, храни короля".

После церемонии Карл III взошел на престол и принял клятвы на верность. Монарху присягнула и его супруга Камилла - её также помазали, короновали и возвели на престол.

Церемония прошла спустя восемь месяцев после смерти королевы Елизаветы II. Поздравить нового короля пришли его семья, Джилл Байден, Елена Зеленская, Эммануэль Макрон с супругой и другие знаменитости.

В последний раз церемония проводилась аж в 1953 году, когда на престол вступила Елизавета II.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"