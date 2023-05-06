В Минобороны сообщили о продолжении боев за западную часть Артемовска

Штурмовики и подразделения ВДВ выдавливают врага из города

Подразделения ЧВК "Вагнер" при фланговой поддержке российских войск продолжают теснить и уничтожать войска противника в Артемовске в ДНР.

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Артемовск расположен в подконтрольной Киеву части ДНР, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои, он остается одной из самых горячих точек в зоне СВО.

В субботу основатель частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгений Пригожин, заявил, что до полного освобождения Артемовска России осталось взять штурмом два с половиной километра.

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