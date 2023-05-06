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Посол назвал аморальным запрет символики Дня Победы в Берлине

16:49
  • суббота
  • 06 мая 2023

Москва требует отмены решения

Запрет властей Берлина на демонстрацию 8–9 мая российских флага и символов недопустим и аморален.
В Берлине на два дня запретили флаги России и Украины

Об этом в субботу, 6 мая, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев. Москва не приемлет такое решение и требует его отмены.

"Считаем такой подход аморальным и недопустимым", - передает его слова МИД России (цитата по ТАСС). 

Накануне Полиция Берлина запретила использование флагов России и Украины 8 и 9 мая у советских мемориалов в Трептов-парке, Тиргартене и парке Шенхольцер-Хайде.

Позже административный суд Берлина отменил запрет на использование украинского флага, но сохранил его для российского и советского флагов.

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