Посол назвал аморальным запрет символики Дня Победы в Берлине

Москва требует отмены решения
Запрет властей Берлина на демонстрацию 8–9 мая российских флага и символов недопустим и аморален.
Об этом в субботу, 6 мая, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев. Москва не приемлет такое решение и требует его отмены.
"Считаем такой подход аморальным и недопустимым", - передает его слова МИД России (цитата по ТАСС).
Накануне Полиция Берлина запретила использование флагов России и Украины 8 и 9 мая у советских мемориалов в Трептов-парке, Тиргартене и парке Шенхольцер-Хайде.
Позже административный суд Берлина отменил запрет на использование украинского флага, но сохранил его для российского и советского флагов.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"