Трое российских летчиков возвращены на родину из украинского плена

Им грозила смертельная опасность

В Россию с подконтрольной киевскому режиму территории вернули трех летчиков ВКС России.

Об этом в субботу, 6 мая, заявили в Минобороны России. Военнослужащие держались в плену, им грозила смертельная опасность

"В результате сложного переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены трое российских военнослужащих", - заявили в ведомстве.

Их доставили на родину самолетами военно-транспортной авиации ВКС России. Медицинскую и психологическую помощь им окажут в медицинских учреждениях Минобороны России.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"