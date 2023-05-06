Трое российских летчиков возвращены на родину из украинского плена

Им грозила смертельная опасность
В Россию с подконтрольной киевскому режиму территории вернули трех летчиков ВКС России.
Об этом в субботу, 6 мая, заявили в Минобороны России. Военнослужащие держались в плену, им грозила смертельная опасность
"В результате сложного переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены трое российских военнослужащих", - заявили в ведомстве.
Их доставили на родину самолетами военно-транспортной авиации ВКС России. Медицинскую и психологическую помощь им окажут в медицинских учреждениях Минобороны России.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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