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Подозреваемого в покушении на Прилепина задержали трое участковых

15:54
  • суббота
  • 06 мая 2023

Был введен план "Перехват"

Троим участковым удалось задержать одного из подозреваемых в покушении на писателя Захара Прилепина.

В Нижегородской области был введет план "Перехват" Участковые уполномоченных полиции МО МВД России "Семеновский" задержали 30-летнего ранее судимого мужчину у лесного массива. Задержанного отвезли в отдел полиции, после его передадут в следственные органы.

Ранее спецслужбам стало известно, что мужчина снял квартиру на окраине города за день до покушения на писателя. Правоохранителей насторожила его прописка в Харьковской области.

"Розыск возможных соучастников преступления продолжается", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ТАСС со ссылкой на силовые структуры пишет, что причастных ищут в Подмосковье. Как пишет агентство, установлена квартира, где могло быть собрано взрывное устройство.

Возбуждено уголовное дело по статье "Теракт". Расследование дела находится на контроле Генпрокуратуры России.

Взрыв автомобиля, в котором ехал Захар Прилепин, произошел днем 6 мая в 50-ти километрах от города Бор в Нижегородской области. Погиб водитель, писатель получил травмы ног.

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