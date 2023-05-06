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ВОЗ: COVID-19 никогда не будет полностью искоренен

17:25
  • суббота
  • 06 мая 2023

От коронавируса умерли более шести миллионов человек

Коронавирус с нами навсегда, его невозможно полностью искоренить.

Об этом сообщил исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан. Ситуацию осложняют способы его передачи от животных к человеку.

 "Практически невозможно полностью искоренить COVID-19, но мы можем положить конец чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, которые он создает", - заметил он (цитата по РИА Новости).

Ранее в ВОЗ сообщили, что с начала пандемии из-за коронавируса во всем мире умерли более шести миллионов человек.

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