ВОЗ: COVID-19 никогда не будет полностью искоренен

От коронавируса умерли более шести миллионов человек
Коронавирус с нами навсегда, его невозможно полностью искоренить.
Об этом сообщил исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан. Ситуацию осложняют способы его передачи от животных к человеку.
"Практически невозможно полностью искоренить COVID-19, но мы можем положить конец чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, которые он создает", - заметил он (цитата по РИА Новости).
Ранее в ВОЗ сообщили, что с начала пандемии из-за коронавируса во всем мире умерли более шести миллионов человек.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"