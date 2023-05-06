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Собянин рассказал о новых материалах Главархива в сервисе "Моя семья"

16:38
  • суббота
  • 06 мая 2023

В него добавили справочники, изданные до 1917 года

Главное архивное управление столицы (Главархив) опубликовало более 70 адресно-справочных книг в онлайн-сервисе "Моя семья".

Новые материалы помогут исследовать историю своей семьи, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Материалы помогут горожанам найти имена предков и определить их занятия. - написал он в своем Telegram-канале.

В онлайн-сервис добавили справочники, изданные до 1917 года. В частности, можно познакомиться с первой телефонной книгой города - список абонентов Московской телефонной сети 1895 года.

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