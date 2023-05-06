Силы ПВО сбили две баллистические ракеты над Крымом

Пострадавших и разрушений нет

Над Крымом силами противовоздушной обороны (ПВО) сбита баллистическая ракета.

Об этом в субботу, 6 мая, заявил глава полуострова Сергей Аксенов. Она была запущена украинским оперативно-тактическим ракетным комплексом (ОТРК) "Гром-2". По предварительным данным, пострадавших нет.

"Разрушений и пострадавших нет. Доверяйте только проверенным источникам информации", - написал он в своем telegram-канале.

В свою очередь советник главы Крыма уточнил, что сбиты две ракеты, выпущенные из украинского ОТРК "Гром-2".

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