Друг и соратник: что известно о погибшем при покушении на Прилепина

Молодой человек умер на месте

Сотрудники МВД и ФСБ задержали подозреваемого и установили ряд адресов в Москве и Подмосковье, по которым могли проживать причастные к подрыву машины писателя в Нижегородской области. В результате детонации самодельного взрывного устройства автомобиль разорвало пополам. Водитель погиб. Захара Прилепина с переломами ног вертолетом доставили в больницу. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Теракт".

Взрыв был такой силы, что автомобиль Audi Q7 массой в две тонны подбросило в воздух и перевернуло. На песчаной дороге поселка Пионерский осталась воронка диаметром два метра и глубиной по пояс.

Самодельное взрывное устройство было установлено в районе двигателя автомобиля. Помимо Захара Прилепина в машине находился его друг и охранник. Местные СМИ сообщают, что это 27-летний уроженец Луганска, сотрудник батальона Росгвардии "Оплот" Александр Шубин, также известный под позывным "Злой".

В 2014 году, когда началась война в Донбассе, Александр был одиннадцатиклассником. Он ушел служить в батальон "Заря", аттестат ему прислали по почте, пишет газета "Аргументы и Факты". Александр был разведчиком, затем оказался в Луганской роте "Мангуст". В 2016 году перешёл оттуда в батальон Прилепина.

После завершения службы Шубин переехал в Нижегородскую область, нанялся к Прилепину охранником и водителем. в 2023 году молодой человек ушел служить в зону СВО, в батальон "Оплот".

"Это помощник и соратник Захара, выражаем соболезнования его родным и близким", - заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

От взрыва Шубин скончался на месте. Захар Прилепин получил тяжелые ранения ног. Находился в сознании. Транспортировать раненного на машине скорой помощи было опасно, потому что до ближайшего города Бора более пятидесяти километров в том числе по лесной дороге. Санитарным вертолетом Захара Прилепина доставили в Нижегородскую областную больницу. Собираются переводить в Москву.

"По факту подрыва автомобиля Захара Прилепина возбуждено уголовное дело по статье 205 УК России - Террористический акт. Следователи СК во взаимодействии с оперативными службами ФСБ и МВД устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также лиц причастных к совершению преступления", - заявил официальный представитель СКР России Светлана Петренко.

Все знают писателя под псевдонимом Захар. Его настоящее имя - Евгений. Автор множества книг, актер, публицист, военкор и политик. С 2016-ого по 2018-ый годы был заместителем командира батальона армии ДНР по работе с личным составом. После начала специальной операции Захар Прилепин вновь уехал в Донбасс, где на аналогичную должность поступил на службу в батальон Росгвардии "Оплот". В минувший четверг Прилепин написал, что подразделение выходит с передовой по ротации.

"Поставленные задачи выполнены, несколько бойцов и офицеров представлены к наградам. После положенного отпуска и доформирования новых рот батальон вернется в зону СВО для выполнения очередных боевых задач. Спасибо всем, кто молился за нас и помогал нам", - написал Прилепин в своем telegram-канале.

Евгений Прилепин родился в Рязанской области, но через одиннадцать лет переехал с родителями в Нижегородскую. В город Дзержинск. После школы - уже в сам Нижний Новгород. Поэтому связь с регионом у писателя очень крепкая. По имеющейся информации из зоны СВО Прилепин вместе с водителем выехали на машине. По дороге несколько раз останавливались в кафе перекусить. То есть автомобиль на некоторое время оставался без присмотра.

Жители поселка Пионерский, где у Прилепина живут друзья, вспоминают, что видели накануне писателя. Он гулял с детьми и собаками. А также заметили подозрительного мужчину, который старался не попадаться на глаза людям. Но тогда этому никто значения не придал.

"В Нижегородской области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля, в котором находился Захар Прилепин", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Информации о подозреваемом пока крайне мало. Он 1993 года рождения. Ранее судим. Задержали его трое участковых из соседнего района.

Дмитрий Гусев. «ТВ Центр».

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