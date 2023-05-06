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Песков поцеловал руку Пугачевой на прощании с Юдашкиным

19:04
  • суббота
  • 06 мая 2023

Пресс-секретарь поддержал Примадонну

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поцеловал руку певице Алле Пугачевой, с которой встретился на похоронах модельера Валентина Юдашкина.

На Троекуровском кладбише Песков сначала подошел к семье Юдашкиных, а затем - к Примадонне.

"Как вы? Я очень рад вас видеть", - цитирует представителя Кремля "Московский комсомолец". Другие подробности их разговора не приводятся.

Ранее Песков заявил, что Юдашкин внес большой вклад в развитие российского искусства и пропаганды российской культуры за рубежом.

Пугачева специально вернулась из Израиля в Россию, чтобы попрощаться со своим давним другом. В скором времени она вернется к своей семье.

Валентин Юдашкин умер 2 мая, ему было 59 лет. Последние годы модельер боролся с онкологическим заболеванием.

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