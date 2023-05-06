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Подозреваемый в покушении на Прилепина дал признательные показания

19:43
  • суббота
  • 06 мая 2023

Он работал на спецслужбы Украины

Задержанный по подозрению в покушении на писателя Захара Прилепина Александр Пермяков сознался в преступлении.
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Об этом в субботу, 6 мая, сообщили в Следственном комитете России. Пермяков рассказал, что действовал по заданию украинских спецслужб. Бомба была приведена в действие дистанционно.

На дороге по пути следования автомобиля Захара Прилепина Пермяков заложил взрывное устройство, которое привел в действие дистанционно. После этого скрылся с места происшествия", - рассказали в ведомстве.

Пермякова задержали трое участковых на выходе из лесополосы. Глава МВД России Владимир Колокольцев решил наградить полицейских, отличившихся при раскрытии теракта в отношении Прилепина.

Взрыв автомобиля, в котором ехал Захар Прилепин, произошел днем 6 мая в 50-ти километрах от города Бор в Нижегородской области. Погиб водитель, писатель получил травмы ног. Возбуждено уголовное дело о теракте.

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