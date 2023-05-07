Заболели ковидом 3811 человек

За сутки в России госпитализировано 364 больных коронавирусом, всего зафиксировано 3 811 случаев заражения. С февраля 2020 года выявлено 22 878 649 человек с COVID-19, умерло 398 525 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве госпитализировано 70 человек, зарегистрировано 378 новых больных, всего в столице 3 510 013 инфицированных, скончались 48 736 пациентов.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

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