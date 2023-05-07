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В Свердловской области выявлено ещё 30 очагов лесных пожаров

10:40
  • воскресенье
  • 07 мая 2023

Сохраняется сложная обстановка

Наиболее сложная обстановка с природными пожарами сохраняется в Свердловской области, где огнём объято 20 тысяч гектаров леса. За сутки в регионе выявили 30 новых очагов, сообщает "ТВ Центр".
Крупные природные пожары возникли в Тюменской и Челябинской областях

К утру удалось справиться с возгоранием на территории складского комплекса, где, в том числе хранится порох. Два здания, одно из которых было пустым, сгорело, три удалось отстоять от огня. При тушении пожара в поселке Первомайский пострадал один спасатель, 400 местных жителей эвакуированы.

На дороге, вдоль которой полыхает пламя, перекрыто движение. В борьбе с огнём задействованы более тысячи специалистов. Их работу серьёзно осложняет ветер, порывы которого достигают 30 метров в секунду.

Непростая обстановка и на Дальнем Востоке, в Хабаровский край перебросили 50 десантников "Авиалесоохраны". Всего за минувшие сутки в российских регионах ликвидировано 119 пожаров.

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