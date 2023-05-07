Су-25 нанесли удары по замаскированным укрепрайонам ВСУ

Все задачи выполнены

Экипажи штурмовой авиации ВКС нанесли удары по замаскированным укрепленным позициям и бронетехнике ВСУ. Новые кадры опубликовало Министерство обороны.

Наши Су-25 работают парами, точечно и на малых высотах. Экипажи выпустили ракеты, после чего выполнили манёвр и отстрелили тепловые ловушки, чтобы не дать противнику применить системы ПВО.

По возвращении на базу машины сразу же начали готовить к новым вылетам, сообщает "ТВ Центр".

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