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Су-25 нанесли удары по замаскированным укрепрайонам ВСУ

11:00
  • воскресенье
  • 07 мая 2023

Все задачи выполнены

Экипажи штурмовой авиации ВКС нанесли удары по замаскированным укрепленным позициям и бронетехнике ВСУ. Новые кадры опубликовало Министерство обороны. 

Наши Су-25 работают парами, точечно и на малых высотах. Экипажи выпустили ракеты, после чего выполнили манёвр и отстрелили тепловые ловушки, чтобы не дать противнику применить системы ПВО.

По возвращении на базу машины сразу же начали готовить к новым вылетам, сообщает "ТВ Центр".

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