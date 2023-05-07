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В Севастополе отбита атака беспилотников

10:02
  • воскресенье
  • 07 мая 2023

Подробности сообщил губернатор города

В ночь на 7 мая Севастополь подвергся налёту беспилотников. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Нефтебазу на Кубани вновь атаковал беспилотник

Силы ПВО и подразделения РЭБ отразили атаку из более чем десяти дронов. Один из них потерял управление и упал в лесополосе, силовики уже обнаружили обломки. Ещё два аппарата удалось сбить над морем. 

По информации властей, никакие объекты в Севастополе не пострадали. Все службы продолжают контроль обстановки, написал Развожаев.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму.

В ответ Москва предупредила киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине.

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