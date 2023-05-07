Обратил неонацистов в бегство: представлены новые герои спецоперации

Отличились ефрейторы Морозов и Шагин

В Минобороны рассказали об отваге и самоотверженности наших бойцов, которые защищают Донбасс. Топливозаправщик под управлением ефрейтора Сергея Морозова, двигался в колонне, которая подверглась обстрелу с позиций ВСУ.

Понимая, что попадание снаряда в машину с горючим приведёт к мощному взрыву, Сергей под непрекращающимся огнём, вывел её из зоны обстрела, а затем уничтожил двоих украинских диверсантов, которые также пытались взорвать автомобиль с топливом.

Экипаж артиллерийского орудия под командованием ефрейтора Ивана Шагина вовремя заметив передвижение противника, занял выгодную позицию и вступил в бой, сообщает "ТВ Центр".

Благодаря профессионализму Ивана, грамотному выполнению приказов его подчиненными, а также эффекту внезапности, наши десантники уничтожили бронеавтомобиль, пулемётный расчёт, а также большое количество живой силы неонацистов, и обратили оставшихся в бегство.

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