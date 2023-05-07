ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Обратил неонацистов в бегство: представлены новые герои спецоперации

11:18
  • воскресенье
  • 07 мая 2023

Отличились ефрейторы Морозов и Шагин

В Минобороны рассказали об отваге и самоотверженности наших бойцов, которые защищают Донбасс. Топливозаправщик под управлением ефрейтора Сергея Морозова, двигался в колонне, которая подверглась обстрелу с позиций ВСУ.

Вступили в неравный бой и победили: чем отличились новые герои СВО
Российские танки Т-80 прикрывают подразделения ВДВ в зоне СВО

Понимая, что попадание снаряда в машину с горючим приведёт к мощному взрыву, Сергей под непрекращающимся огнём, вывел её из зоны обстрела, а затем уничтожил двоих украинских диверсантов, которые также пытались взорвать автомобиль с топливом.

Экипаж артиллерийского орудия под командованием ефрейтора Ивана Шагина вовремя заметив передвижение противника, занял выгодную позицию и вступил в бой, сообщает "ТВ Центр".

Благодаря профессионализму Ивана, грамотному выполнению приказов его подчиненными, а также эффекту внезапности, наши десантники уничтожили бронеавтомобиль, пулемётный расчёт, а также большое количество живой силы неонацистов, и обратили оставшихся в бегство.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.