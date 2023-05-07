Киев продолжают накачивать оружием

В Праге прошла массовая антиправительственная акция под лозунгом "Интересы Чехии на первом месте". На Вацловской площади в центре города собрались более тысячи граждан, которые недовольны политикой властей. Кроме того, на митинге провели сбор подписей против размещения военных баз США на территории республики. Но указания из Вашингтона и Брюсселя европейские политики слышат лучше, чем призывы сограждан.

Западные кураторы продолжают гнать Украину в контрнаступление. Неиссякаемый поток военной помощи, которым Вашингтон накачивает ВСУ, не должен иссякать. Ведь это выгодно многим хозяевам чиновничьих кабинетов. В противном случае лавочку, с большой вероятностью, придётся прикрыть, заявляет американское издание The New York Times, сообщает "ТВ Центр".

В большом стрессе чиновники киевского режима пребывают не только из-за нависшего над ними вероятности прекращения западного финансирования. Украинское зерно, за которое так активно бились евродепутаты и которое должно было по заверениям Брюсселя отправиться в голодающие страны, осело в Старом Свете, а для рядовых европейцев оказалось костью в горле.

Ещё один добрый сосед Киева и один из тех, кто идёт в авангарде русофобии, присоединился к решению ЕС и ввёл ограничение в отношении импорта украинской сельхозпродукции. Речь идёт о Молдавии. Мера временная, подчёркивают в Кишинёве, при этом, не уточняя: а сколько будет длится эмбарго, сообщает "ТВ Центр".

Польша, которая в своё время и пролоббировала запрет импорта украинского зерна, настолько обеспокоена дырами в собственной экономике, что теперь намерена требовать от Евросоюза прекратить ввозить ещё и российскую сельхозпродукцию, всё для того, чтобы хоть как-то обеспечить конкурентоспособность своей пшенице и кукурузе.

Мантры о солидарности с украинским народом уже настолько надоели европейцам, что те начали всё активнее выходить на протесты. Очередные антиправительственные акции прошли в Праге с призывами ставить на первое место интересы Чехии. Примерно те же тезисы своему народу пытаются внушить и сотрудники администрации Байдена, вынуждая американцев и дальше затягивать пояса. При этом, экономисты заявляют, что США стремительно движется в сторону дефолта.

Александра Сергомасова, «ТВ Центр»

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