Врачи сообщили последние данные о состоянии писателя Прилепина

6 мая на него было совершено покушение

Врачи вывели Захара Прилепина из медикаментозного сна. Он чувствует себя хорошо, сообщила ТАСС пресс-секретарь писателя Елизавета Кондакова.

По её словам, Прилепин находится в бодром расположении духа, насколько это возможно в сложившейся ситуации". Информацию, полученную от медиков, подтвердил и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

6 мая на писателя и политика Захара Прилепина было совершено покушение в Нижегородской области. Под его машиной сработала противотанковая мина. Погиб водитель, а Прилепина с тяжёлыми травмами доставили в больницу.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Террористический акт". Задержаны двое подозреваемых. Один из них уже дал показания и рассказал, что действовал по заданию сотрудников украинских спецслужб.

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