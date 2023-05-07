ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Врачи сообщили последние данные о состоянии писателя Прилепина

10:16
  • воскресенье
  • 07 мая 2023

6 мая на него было совершено покушение

Врачи вывели Захара Прилепина из медикаментозного сна. Он чувствует себя хорошо, сообщила ТАСС пресс-секретарь писателя Елизавета Кондакова.
Подозреваемого в покушении на Прилепина задержали трое участковых

По её словам, Прилепин находится в бодром расположении духа, насколько это возможно в сложившейся ситуации". Информацию, полученную от медиков, подтвердил и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

6 мая на писателя и политика Захара Прилепина было совершено покушение в Нижегородской области. Под его машиной сработала противотанковая мина.  Погиб водитель, а Прилепина с тяжёлыми травмами доставили в больницу.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Террористический акт". Задержаны двое подозреваемых. Один из них уже дал показания и рассказал, что действовал по заданию сотрудников украинских спецслужб.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Захар Прилепин
Захар Прилепин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.