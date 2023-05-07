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Собянин рассказал о Центре управления Комплекса городского хозяйства в Печатниках

10:50
  • воскресенье
  • 07 мая 2023

Он работает уже год

Центр управления Комплекса городского хозяйства в Печатниках работает уже год. Что изменилось за это время в жилищно-коммунальной сфере столицы, рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин. 

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Увеличилась скорость и эффективность реагирования на происходящее в городе. В Центре находятся представители всех необходимых подразделений. Они наблюдают за работой объектов в режиме реального времени и максимально оперативно взаимодействуют друг с другом.

Там же размещена и столичная Система 112, её операторы круглосуточно на связи с экстренными и аварийными службами города, сообщает "ТВ Центр".

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