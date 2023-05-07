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Под Екатеринбургом загорелся склад с боеприпасами

15:01
  • воскресенье
  • 07 мая 2023

Жителей соседних деревень эвакуируют

В Свердловской области стремительно распространяются природные пожары. За сутки площадь возгораний увеличилась более чем в полтора раза. В регионе зафиксированы свыше полусотни крупных очагов. Борьбу с огнём ведут две с половиной тысячи спасателей, задействовано пятьсот единиц спецтехники.
В Свердловской области выявлено ещё 30 очагов лесных пожаров

Больше 33 тысяч гектаров леса - сплошное зарево. В Режевском городском округе введён режим ЧС. Природный пожар перекинулся на два склада с порохом, которые находятся в посёлке Первомайский. Утром в воскресенье пришла информация, что возгорание локализовано.  Пожарные проливают очаги. Нет электричества, воды, не работает связь. Накануне началась эвакуация жителей, сообщает "ТВ Центр".

Открытый огонь не щадит ни молодую поросль, ни вековые сосны. Неуправляемая стихия мгновенно перекидывается на верхушки деревьев, с них - на дома. Некоторые дороги, соединяющие населённые пункты, отрезаны огнём. На помощь в пожарах Свердловской области из Красноярска перебросили два вертолёта "Авиалесоохраны". Пожары в области тушат больше тысячи человек и почти 300 единиц техники.

Немногим лучше в соседней Тюменской области. Жители деревни Речкино, где объявлена эвакуация, отказываются покидать дома, не верят, что огонь уже на пороге. 

Анастасия Мартынова, «ТВ Центр»

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