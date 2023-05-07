Озвучена новая информация о расследовании покушения на Захара Прилепина

Есть новые факты о подозреваемых

Врачи успешно вывели Захара Прилепина из медикаментозного сна. Писатель находится в сознании, чувствует себя хорошо и уже даёт указания. Подозреваемый в совершении теракта признал на допросе, что выполнял заказ украинских спецслужб. Полиция и следователи продолжают искать возможных соучастников.

Предполагаемый исполнитель теракта - 29 летний Александр Пермяков - задержан на окраине села Козлово благодаря оперативным действиям сотрудников местного РОВД. Он уже дал признательные показания. На допросе сообщил полицейским, что это он заложил на просёлочной дороге две противотанковые мины и в момент проезда машины Прилепина, привёл их в действие.

Пермяков - уроженец Донецкой области. По его словам, в 2018 был завербован спецслужбами Украины. В прошлом году переехал в Россию, получил гражданство и по заданию кураторов начал готовить покушение на Прилепина.

Местные жители и соседи писателя по дачному посёлку рассказывают, что за сутки до преступления, видели подозрительного незнакомца с большим рюкзаком. У мужчины была борода, не исключено, что накладная. Он всячески старался не попадаться на глаза людям. Возможно, это и был Пермяков.

В российском МИДе, это преступление назвали очередным террористическим актом киевского режима, за которым стоят западные кураторы. Так же, как и за убийствами общественных деятелей Дарьи Дугиной и Владлена Татарского.

Тимур Абдуллаев, «ТВ Центр»

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