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Озвучена новая информация о расследовании покушения на Захара Прилепина

13:17
  • воскресенье
  • 07 мая 2023

Есть новые факты о подозреваемых

Врачи успешно вывели Захара Прилепина из медикаментозного сна. Писатель находится в сознании, чувствует себя хорошо и уже даёт указания. Подозреваемый в совершении теракта признал на допросе, что выполнял заказ украинских спецслужб. Полиция и следователи продолжают искать возможных соучастников.
Врачи сообщили последние данные о состоянии писателя Прилепина

Предполагаемый исполнитель теракта - 29 летний Александр Пермяков -  задержан на окраине села Козлово благодаря оперативным действиям сотрудников местного РОВД.  Он уже дал признательные показания. На допросе сообщил полицейским, что это он заложил на просёлочной дороге две противотанковые мины и в момент проезда машины Прилепина, привёл их в действие.

Пермяков - уроженец Донецкой области. По его словам, в 2018 был завербован спецслужбами Украины. В прошлом году переехал в Россию, получил гражданство и по заданию кураторов начал готовить покушение на Прилепина.

Местные жители и соседи писателя по дачному посёлку рассказывают, что за сутки до преступления, видели подозрительного незнакомца с большим рюкзаком. У мужчины была борода, не исключено, что накладная. Он всячески старался не попадаться на глаза людям. Возможно, это и был Пермяков.

В российском МИДе, это преступление назвали очередным террористическим актом киевского режима, за которым стоят западные кураторы. Так же, как и за убийствами общественных деятелей Дарьи Дугиной и Владлена Татарского.

Тимур Абдуллаев, «ТВ Центр»

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Место подрыва автомобиля Захара Прилепина
Место подрыва автомобиля Захара Прилепина
Подозреваемый в причастности к покушению на Захара Прилепина
Подозреваемый в причастности к покушению на Захара Прилепина
Сотрудник СКР на месте подрыва автомобиля Захара Прилепин
Сотрудник СКР на месте подрыва автомобиля Захара Прилепин
Место подрыва автомобиля Захара Прилепина
Место подрыва автомобиля Захара Прилепина
Задержанный по подозрению в покушении на Захар Прилепин
Задержанный по подозрению в покушении на Захар Прилепин
Место подрыва автомобиля Захара Прилепина
Место подрыва автомобиля Захара Прилепина
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