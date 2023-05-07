Польские пилоты пришли в ужас от встречи с российским Су-35 над Чёрным морем

Лётчики испугались

Украина пытается убедить Запад снизить ожидания от контрнаступления. Руководство страны не уверено, что сможет переломить ход конфликта, и боится лишиться зарубежных поставок. Военный потенциал России пугает не только Киев. Встреча с нашим истребителем над Чёрным морем привела в ужас польских пилотов.

Повышенный уровень турбулентности. Так витиевато Минобороны Румынии объяснило непрофессиональные действия экипажа польского патрульного самолёта при виде российского Су-35. Они встретились в воздушном пространстве над Чёрным морем в 60-ти километрах от румынской границы. Польские пилоты запаниковали, забыли, как управлять своим самолётом и начали терять высоту. На подмогу им едва не подняли по боевой тревоге два самолёта ВВС Румынии и два Испании.

Но, когда поляки всё-таки сумели справиться с эмоциями и выровнять свою машину, эти вылеты отменили. У страха глаза оказались настолько велики, что Бухарест теперь обвиняет Москву в перехвате, сообщает "ТВ Центр".

Тем временем администрация Байдена, похоже, готовится оставить страну без штанов. Госдолг США - 31 триллион 730 миллиардов долларов. Если не повысить в очередной раз планку - дефолт. 43 сенатора-республиканца отказались одобрять увеличение лимита. Байдену выдвинули ультиматум.

Россия же вернулась в десятку крупнейших экономик мира впервые с 2014 года. По итогам 2022 года, наша страна произвела товаров и услуг почти на два с половиной триллиона долларов. Правда, судя по тому, как стремительно американская валюта теряет свои позиции, скоро все показатели экономической успешности будут исчисляться совсем в других денежных единицах.

Лилия Акиньшина, «ТВ Центр»

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