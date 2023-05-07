Патриарх Кирилл провёл литургию в день памяти Георгия Победоносца

Она прошла в храме на Поклонной горе

Божественная литургия в честь праздника великомученика Георгия Победоносца состоялась в храме на Поклонной горе в столице. Её совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

По окончании литургии перед ковчегом с частицей мощей небесного покровителя Русского воинства провели торжественный молебен.

Ковчег будет доставлен в 89 регионов России. В храмах будут проводить богослужения и совершать молебны о победе. Всероссийская акция продлится до осени, сообщает "ТВ Центр".

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