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Патриарх Кирилл провёл литургию в день памяти Георгия Победоносца

13:45
  • воскресенье
  • 07 мая 2023

Она прошла в храме на Поклонной горе

Божественная литургия в честь праздника великомученика Георгия Победоносца состоялась в храме на Поклонной горе в столице. Её совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

По окончании литургии перед ковчегом с частицей мощей небесного покровителя Русского воинства провели торжественный молебен.

Ковчег будет доставлен в 89 регионов России.  В храмах будут проводить богослужения и совершать молебны о победе. Всероссийская акция продлится до осени, сообщает "ТВ Центр".  

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Патриарх Кирилл возле ковчега с мощами
Патриарх Кирилл возле ковчега с мощами
Икона с изображением великомученика Георгия Победоносца
Икона с изображением великомученика Георгия Победоносца
Патриарх Кирилл
Патриарх Кирилл
Православные верующие
Православные верующие
Ковчег с мощами великомученика Георгия Победоносца
Ковчег с мощами великомученика Георгия Победоносца
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