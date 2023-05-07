В Крылатском строят храм в честь князя Владимира

На стройплощадке побывал Владимир Ресин

На западе Москвы возводят храм в честь святого равноапостольного князя Владимира. Площадку в Крылатском посетил советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

Здание индивидуального проекта выполнено в старорусских традициях. Фасад декорирован растительным орнаментом и скульптурными вставками. Завершены монолитные работы, установлен золотой купол с крестом.

Сейчас заканчивают внутреннюю отделку и монтаж коммуникаций. Храм станет архитектурным украшением района и культурным центром. Объект будет сдан в эксплуатацию до конца года, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"