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В Крылатском строят храм в честь князя Владимира

13:31
  • воскресенье
  • 07 мая 2023

На стройплощадке побывал Владимир Ресин

На западе Москвы возводят храм в честь святого равноапостольного князя Владимира. Площадку в Крылатском посетил советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

Здание индивидуального проекта выполнено в старорусских традициях. Фасад декорирован растительным орнаментом и скульптурными вставками. Завершены монолитные работы, установлен золотой купол с крестом.

Сейчас заканчивают внутреннюю отделку и монтаж коммуникаций. Храм станет архитектурным украшением района и культурным центром. Объект будет сдан в эксплуатацию до конца года, сообщает "ТВ Центр".

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Строительство храма
Строительство храма
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