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"Бессмертный полк" объединил людей во всём мире

14:07
  • воскресенье
  • 07 мая 2023

Акция прошла во многих странах

В преддверии Дня Победы традиционная акция "Бессмертный полк" объединила миллионы людей по всему миру. Память тех, кто сражался против нацизма почтили во многих странах, на всех континентах, сообщает "ТВ Центр".

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Сотни человек прошли маршем в столице Эквадора - Кито. Участники шествия несли в руках портреты родных-ветеранов. Звучали мелодии военных лет.

Масштабное мероприятие состоялось и в Вифлееме. По улицам древнего города проследовала колонна с российскими и советскими флагами. А после в концертном зале Русского дома в Палестине состоялся праздничный концерт.

Ни пасмурная погода, ни вмешательство небольшой группы проукраинских активистов не смутило участников патриотического шествия в немецком Кёльне.

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