"Бессмертный полк" объединил людей во всём мире

Акция прошла во многих странах

В преддверии Дня Победы традиционная акция "Бессмертный полк" объединила миллионы людей по всему миру. Память тех, кто сражался против нацизма почтили во многих странах, на всех континентах, сообщает "ТВ Центр".

Сотни человек прошли маршем в столице Эквадора - Кито. Участники шествия несли в руках портреты родных-ветеранов. Звучали мелодии военных лет.

Масштабное мероприятие состоялось и в Вифлееме. По улицам древнего города проследовала колонна с российскими и советскими флагами. А после в концертном зале Русского дома в Палестине состоялся праздничный концерт.

Ни пасмурная погода, ни вмешательство небольшой группы проукраинских активистов не смутило участников патриотического шествия в немецком Кёльне.

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