Собянин: В Москве получатели грантов на патенты создают уникальное оборудование

Продлён приём заявок на получение грантов

В Москве получатели грантов на патенты создают уникальное медицинское и промышленное оборудование. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что новая мера поддержки заинтересовала бизнесменов. Из-за высокого спроса несколько раз приём заявок продлевался. Помощь от города получили уже 150 технологических компаний.

Среди них - "СпецАвтоИнжиниринг", производящая электромобили, батарейные блоки и зарядные станции. Также гранты получили компания "Экономические электрорешения" и фирма "Перманент К&М".

Собянин сообщил, что оставить заявку на поддержку можно до 1 июня на сайте https://i.moscow/ip.

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