Акция "Бессмертный полк" проходит в новом формате

Фото ветерана можно разместить на машине

Акция "Бессмертный полк" в этом году приобретает сразу несколько новых форматов. Окна Победы - даже на пожарной технике. Огромные машины в эти дни украсили эмблемами со звездами и георгиевскими лентами.

В этом году акция "Бессмертный полк" проводится в альтернативных форматах. Стены памяти теперь есть на предприятиях, в школах и в Музее Победы в Москве. Своих героев здесь может разместить любой желающий. Достаточно просто заполнить анкету и прислать фото на почту организаторов, сообщает "ТВ Центр".

В одной из московских школ ученики сделали свою Книгу памяти. Собрали буквально по крупицам истории ветеранов. Каждую перемену дети бегут не во двор, а в актовый зал, чтобы со сцены рассказать о своем герое.

Имена героев можно увековечить, посадив дерево. Уже четыре года проходит международная акция "Сад памяти". В честь погибших в Великой Отечественной добровольцы высаживают деревья. В этом году уже в 35 странах. На Арбате теперь есть сад в память о писателях, поэтах, артистах, защищавших родину в первые годы войны.

А ещё изображения героев будут транслироваться на уличных видеоэкранах. Так же их расклеят на общественном транспорте. Портреты родственника-участника войны можно прикрепить на свою машину, напечатать на бейдже или прямо на одежде. Это помогут сделать в центре Госуслуг.

А ещё можно присоединиться к патриотическому флешмобу в соцсетях, где все желающие меняют аватарки страниц на портреты своих героев.

Елена Сахно, «ТВ Центр»

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