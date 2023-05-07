Решившие служить по контракту рассказали о мотивации своего выбора

Они хотят защитить Родину
Настоящий мужик должен воевать, Родину защищать. Об этом говорят пришедшие на единый городской пункт отбора на военную службу по контракту.
"Мои ребята, с кем я раньше служил, уже все на СВО. И вот я решил свой посильный вклад, как говорится, внести", - отметил один из добровольцев.
Ещё один доброволец рассказал, что родственники поддержали его решение служить по контракту.
Единый пункт отбора на контрактную службу открылся 3 апреля по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Туда могут обратиться как граждане России, так и иностранцы в возрасте от 18 до 60 лет.
Для подписания военного контракта необходимо иметь следующие документы: паспорт, свидетельство об образовании, военный билет и свидетельство о браке или рождении детей.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"