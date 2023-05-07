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Решившие служить по контракту рассказали о мотивации своего выбора

12:43
  • воскресенье
  • 07 мая 2023

Они хотят защитить Родину

Настоящий мужик должен воевать, Родину защищать. Об этом говорят пришедшие на единый городской пункт отбора на военную службу по контракту.

Во всех регионах России открыты пункты отбора на военную службу по контракту
Анна Михайловская посетила столичный пункт отбора на службу по контракту

"Мои ребята, с кем я раньше служил, уже все на СВО. И вот я решил свой посильный вклад, как говорится, внести", - отметил один из добровольцев.

Ещё один доброволец рассказал, что родственники поддержали его решение служить по контракту.

Единый пункт отбора на контрактную службу открылся 3 апреля по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Туда могут обратиться как граждане России, так и иностранцы в возрасте от 18 до 60 лет.

Для подписания военного контракта необходимо иметь следующие документы: паспорт, свидетельство об образовании, военный билет и свидетельство о браке или рождении детей.

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Пункт отбора на военную службу по контракту
Пункт отбора на военную службу по контракту
Центр сбора контрактников
Центр сбора контрактников
Волонтеры пункта отбора на военную службу по контракту
Волонтеры пункта отбора на военную службу по контракту
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