ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Умер актёр из "Убойной силы" Александр Тютрюмов

12:48
  • воскресенье
  • 07 мая 2023

Ему было 64 года

В Санкт-Петербурге скончался актёр театра и кино Александр Тютрюмов. Ему было 64 года.

О смерти отца изданию 78.ru сообщила его дочь. Артист ушёл из жизни утром 7 мая. Он ничем не болел, просто почувствовал острое недомогание.

Одна из самых известных ролей Тютрюмова - подполковник милиции Сергей Егоров в сериале "Убойная сила". Зрители также помнят его по ролям в таких фильмах и сериалах, как "Агент национальной безопасности", "Хочу в тюрьму", "Улицы разбитых фонарей", "Крот", "Нахимовцы".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Александр Тютрюмов
Александр Тютрюмов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.