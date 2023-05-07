Умер актёр из "Убойной силы" Александр Тютрюмов

Ему было 64 года

В Санкт-Петербурге скончался актёр театра и кино Александр Тютрюмов. Ему было 64 года.

О смерти отца изданию 78.ru сообщила его дочь. Артист ушёл из жизни утром 7 мая. Он ничем не болел, просто почувствовал острое недомогание.

Одна из самых известных ролей Тютрюмова - подполковник милиции Сергей Егоров в сериале "Убойная сила". Зрители также помнят его по ролям в таких фильмах и сериалах, как "Агент национальной безопасности", "Хочу в тюрьму", "Улицы разбитых фонарей", "Крот", "Нахимовцы".

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