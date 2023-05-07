Об этом сообщили в ФСБ России
Пресечена атака украинских дронов на аэродром Северный в Ивановской области. Об этом сообщает Федеральная служба безопасности.
По данным ведомства, теракт на военном аэродроме планировался против самолётов дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Силовики задержаны членов украинской ДРГ, доставлявшие СВУ для подготовки атаки.
Взрывчатку планировалось доставить из Черниговской области Украины на легкомоторном самолёте. Пилот, а также члены ДРГ, завербованные украинской разведкой, задержаны после посадки самолёта в Тульской области в момент передачи взрывных устройств.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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