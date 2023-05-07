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Главархив Москвы открыл виртуальную фотовыставку "Радиосвязь в СССР"

16:02
  • воскресенье
  • 07 мая 2023

Подробности сообщил Сергей Собянин

7 мая, в День радио Главархив Москвы открыл виртуальную фотовыставку "Радиосвязь в СССР". Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин. Мэр отметил, что на выставке представлены снимки с начала 1930-х до середины 1970-х годов.

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Собянин также рассказал о роли радиовещания в жизни страны: оно помогло развитию народного просвещения и культуры.

Даже в отдалённых деревнях зазвучали живые выступления великих артистов и музыкантов. Без устойчивой радиосвязи не были бы возможны полёты в космос.

Кроме того, радио было главным источником информации для миллионов людей в годы Великой Отечественной войны. Люди в осаждённых городах и бойцы на фронте каждый день слушали сводки Совинформбюро в исполнении легендарного диктора Юрия Левитана.

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