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Минобороны отчиталось об уничтожении 22 беспилотников над Чёрным морем

15:46
  • воскресенье
  • 07 мая 2023

Ранее об атаке дронов сообщил губернатор Севастополя

В ночь на 7 мая над Чёрным морем сбиты или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы 22 украинских беспилотника. Об сообщили в Минобороны. Огонь вёлся из зенитных ракетных комплексов.

Пресечена атака украинских дронов на аэродром Северный в Ивановской области
Купол Сенатского дворца отремонтировали после атаки дронов

Также, за прошедшие сутки средствами ПВО в зоне спецоперации перехвачены пять американских снарядов HIMARS, украинская оперативно-тактическая ракета "Гром-2" и одна тактическая ракета "Точка-У". Кроме того, уничтожены 10 дронов противника в небе над Харьковской областью, ДНР и ЛНР.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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