В Запорожье продолжается частичная эвакуация из опасных районов

Всё проходит штатно

Более полутора тысяч жителей прифронтовых территорий Запорожской области вывезены вглубь региона. Также люди покидают опасные территории самостоятельно на личном автотранспорте. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил врио губернатора Евгений Балицкий.

На этой неделе власти Запорожье приняли решение о частичной эвакуации жителей из населённых пунктов, наиболее обстреливаемых украинскими войсками. В первую очередь, речь идёт о детях с родителями, пожилых людях, инвалидах и пациентов больниц.

В число эвакуируемых городов и сёл вошли Энергодар, Васильевка, Каменка-Днепровская и Пологи. Как заявил Балицкий, перемещение проходит в пределах региона. Ранее власти региона не исключили скорого начала украинского контрнаступления на запорожском направлении.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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