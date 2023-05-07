Женщина ранена во время обстрела села под Белгородом

Её оперативно доставили в больницу

Под обстрел ВСУ попало село Муром в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Зафиксированы прилёты пяти снарядов. Один из них попал в огород частного дома, где в это время работала женщина. С серьёзным ранением ног и поясницы её доставили в больницу.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму.

В ответ Москва предупредила киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине.

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