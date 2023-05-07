Собянин: Ученики столичных школ стали победителями Международной олимпиады по химии

Мэр поздравил отличившихся ребят

Московские школьники успешно выступили на Международной Менделеевской олимпиаде по химии. Об этом написал на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Смотр проводился с 1 по 6 мая в столице Казахстана. Золотые медали получили одиннадцатиклассники Дарья Азарова и Сергей Росляков; десятиклассник Тимур Ахмедов. Серебряную медаль завоевал одиннадцатиклассник Артём Алëхин.

Мэр поздравил победителей и пожелал им дальнейших успехов.

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