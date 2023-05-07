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Собянин: Ученики столичных школ стали победителями Международной олимпиады по химии

18:03
  • воскресенье
  • 07 мая 2023

Мэр поздравил отличившихся ребят

Московские школьники успешно выступили на Международной Менделеевской олимпиаде по химии. Об этом написал на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Смотр проводился с 1 по 6 мая в столице Казахстана. Золотые медали получили одиннадцатиклассники Дарья Азарова и Сергей Росляков; десятиклассник Тимур Ахмедов. Серебряную медаль завоевал одиннадцатиклассник Артём Алëхин.

Мэр поздравил победителей и пожелал им дальнейших успехов.

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