ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На западе Москвы горит строящаяся многоэтажка

17:33
  • воскресенье
  • 07 мая 2023

Пострадавших нет

Строительные материалы загорелись на стройплощадке на западе Москвы, сообщает столичный главк МЧС. В соцсетях пишут, что горит строящийся многоэтажный дом в жилом комплексе "Новое Очаково" от Группы компаний ПИК.

Пожар начался около 16.30 в доме 17 по улице Наташи Ковшовой. Сведений о пострадавших не поступало.

На кадрах, снятых очевидцами, виден столб чёрного дыма, поднимающегося над строящимися домами. Он виден за несколько километров.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Пожар в строящаяся многоэтажка
Пожар в строящаяся многоэтажка
Пожар в строящаяся многоэтажка
Пожар в строящаяся многоэтажка
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.