На западе Москвы горит строящаяся многоэтажка

Пострадавших нет

Строительные материалы загорелись на стройплощадке на западе Москвы, сообщает столичный главк МЧС. В соцсетях пишут, что горит строящийся многоэтажный дом в жилом комплексе "Новое Очаково" от Группы компаний ПИК.

Пожар начался около 16.30 в доме 17 по улице Наташи Ковшовой. Сведений о пострадавших не поступало.

На кадрах, снятых очевидцами, виден столб чёрного дыма, поднимающегося над строящимися домами. Он виден за несколько километров.

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