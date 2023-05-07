Россия вернулась в десятку крупнейших экономик мира

Это произошло после перерыва в 9 лет

Россия впервые с 2014 года вернулась в десятку крупнейших экономик мира. Расчёты произведены РИА Новости на основе данных Всемирного банка и национальных статистических служб.

Сообщается, что в 2022 году наша страна произвела товаров и услуг на сумму в 2,3 триллиона долларов и теперь она занимает восьмое место в мире по этому показателю. До этого Россия была девятой с результатом в 2,05 триллиона в 2014 году, потом опустилась на 11-е место.

Крупнейшей экономикой мира в прошлом году оставались США, второе место занимает Китай, третье – Япония. На четвёртой позиции находится ФРГ, на пятой – Индия, шестую строчку рейтинга занимает Великобритания, седьмую – Франция. Затем следуют Россия, Канада и Италия.

В этом году из рейтинга ушла Южная Корея: она потеряла три позиции и переместилась на 13-ое место.

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