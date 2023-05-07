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Из-за лесных пожаров перекрыта трасса Тюмень-Омск

19:42
  • воскресенье
  • 07 мая 2023

Леса горят в регионах Урала и Сибири

Из-за лесных пожаров ГИБДД перекрыла автомобильную трассу Тюмень – Омск, пишет "КП". Очевидцы публикуют в Сети видео, на котором виден подступающий к дороге огонь. Сотрудники полиции работают в респираторах и марлевых повязках.

Сложная ситуация с природными пожарами наблюдается в регионах Урала и Сибири. В Курганской области загорелись20 жилых домов и школа в селе Юлдус. В Свердловской области огонь перекинулся на пороховые склады.

На фоне лесных пожаров в Госдуме прозвучало предложение вернуть лес в зону ответственности лесников. С инициативой выступила депутат Яна Лантратова. Также. По её мнению, нужно усилить проверки по расходованию средств, выделяемых на профилактику пожаров в регионах.

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