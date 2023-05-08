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В охваченную пожарами Курганскую область прибыл глава МЧС

10:03
  • понедельник
  • 08 мая 2023

Он координирует работу спасателей

Режим ЧС из-за лесных пожаров введён на территории Курганской области. По последним данным, три человека погибли. Спасатели - наращивают группировку. На помощь в тушении направлен Ил-76.
Из-за лесных пожаров перекрыта трасса Тюмень-Омск

Сейчас удалось локализовать девять из тринадцати возгораний, которые угрожают населённым пунктам. Сегодня в регион прибыл глава МЧС Александр Куренков.

К шоссе подбирается огненный смерч. Бушует пожар в районе посёлка Юлдус. В небе - огромные клубы дыма, из-за красного зарева практически не видно дороги. В самой деревне горят около 20 домов, огнём была охвачена и школа, но спасателям удалось её отстоять.

Областной центр заволокло дымом, видимость почти нулевая. Стихия подобралась вплотную. Тушению пожаров препятствует сухая погода и сильный ветер. Из-за угрозы быстрого распространения огня во многих посёлках объявлена эвакуация, сообщает "ТВ Центр".

В Свердловской области горит лес. В Режевском городском округе природный пожар перекинулся на два склада с порохом, которые находятся в посёлке Первомайский. Нет ни электричества, ни воды, не работает связь. Накануне здесь также начали эвакуировать жителей.

Пожары в регионе тушат больше тысячи человек и почти 300 единиц техники. Кроме того, в Свердловскую область переброшены два вертолёта "Авиалесоохраны" из Красноярска.

Человеческий фактор, напоминают спасатели, чаще всего и становится причиной пожаров. В Тюменской области задержали мужчину, который поджигал сухую траву вдоль дороги. Трасса Тюмень - Омск перекрыта. А в селе Успенка от огня небо стало оранжевым.

Ольга Оксенич, «ТВ Центр»

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