Использовалось иностранное оружие

ВСУ сегодня возобновили обстрелы населённых пунктов Донбасса. Ранним утром радикалы ударили ракетой из системы "Хаймарс" по посёлку Молодёжное в ЛНР.

Тем временем наши Су-34 нанесли удары управляемыми бомбами по месту временной дислокации иностранных наёмников у села Ивановка Харьковской области. Штурмовая авиация Южного военного округа работала в районе Артёмовска, поражены подразделения ВСУ, как в самом городе, так и в поселке Весёлое.

Группировка Юг пресекла попытку вражеской разведки боем на Авдеевском направлении. Противник понес потери и отступил. Наши снайперы ликвидировали в Марьинке украинского корректировщика огня, сообщает "ТВ Центр".

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