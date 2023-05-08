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ВСУ обстреляли города и сёла Донбасса

10:36
  • понедельник
  • 08 мая 2023

Использовалось иностранное оружие

ВСУ сегодня возобновили обстрелы населённых пунктов Донбасса. Ранним утром радикалы ударили ракетой из системы "Хаймарс" по посёлку Молодёжное в ЛНР.

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Тем временем наши Су-34 нанесли удары управляемыми бомбами по месту временной дислокации иностранных наёмников у села Ивановка Харьковской области. Штурмовая авиация Южного военного округа работала в районе Артёмовска, поражены подразделения ВСУ, как в самом городе, так и в поселке Весёлое.

Группировка Юг пресекла попытку вражеской разведки боем на Авдеевском направлении. Противник понес потери и отступил. Наши снайперы ликвидировали в Марьинке украинского корректировщика огня, сообщает "ТВ Центр".

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