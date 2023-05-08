Все цели поражены

Артиллерийская батарея Западного военного округа уничтожила десятки опорных пунктов радикалов. Расчёты 152-миллиметровых буксируемых пушек "Гиацинт-Б" нанесли точные удары по позициям противника, сообщает "ТВ Центр".

Передвижения вражеской бронетехники вычислила разведка с помощью беспилотников. Координаты передали на командный пункт и уже через считанные минуты заработала наша артиллерия.

"Гиацинт-Б" поражает цели на расстоянии до 20-ти километров, здесь же до радикалов - всего пять. У националистов нет никаких шансов выжить. В результате выведена из строя бронетехника, уничтожены транспортные развязки, по которым на передовую неонацистам поставляли боеприпасы, продовольствие и амуницию.

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