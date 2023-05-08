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В Минобороны рассказали о мужестве защитников Донбасса

11:06
  • понедельник
  • 08 мая 2023

Представлены новые герои спецоперации

В Министерстве обороны рассказали о мужестве и отваге защитников Донбасса. Старший сержант Иван Жданов под массированным обстрелом украинских националистов сумел наладить бесперебойную связь с вышестоящим штабом.
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Рискуя своей жизнью, он заменил повреждённый кабель. Это позволило вызвать подкрепление. По позициям неприятеля был нанесён удар. Артиллерийские и миномётные расчёты радикалов уничтожены, сообщает "ТВ Центр".

Взвод старшего лейтенанта Геннадия Игнатенко не допустил прорыва нашей обороны, удерживая на протяжении четырёх месяцев рубежи вдоль стратегических важных трасс и транспортных узлов. В ходе боёв мотострелки неоднократно ликвидировали вражеские штурмовые группы. Все атаки ВСУ были сорваны.

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