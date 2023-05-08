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Минобороны открыло уникальные архивы Великой Отечественной

10:43
  • понедельник
  • 08 мая 2023

Они рассказывают о подвигах бойцов из многодетных семей

"Родина позвала на защиту своих сыновей" - так называется новый историко-познавательный раздел, который запускает Минобороны к 78-ой годовщине Великой Победы. На сайте ведомства опубликованы архивные документы, рассказывающие о том, как по призыву Родины на фронт уходили добровольцы из многодетных семей.
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Порой сражались в одном подразделении, но чаще воевали за сотни и тысячи километров друг от друга, проявляя мужество и отвагу. Так, из братьев Степановых, живших в Краснодарском крае, с войны вернулся только один - Николай.

Семь сыновей геройски погибли, сражаясь с фашистами, и в североосетинской семье Газдановых. Около Владикавказа им установили памятник скорбящей матери, склонившей голову перед журавлями, которые устремились в небо. Считается, что мемориал вдохновил Расула Гамзатова на создание знаменитого стихотворения.

В архивах Минобороны упоминается единственный случай, когда с фронта вернулись все десять братьев Лысенко из Черкасской области, сообщает "ТВ Центр".

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