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В Германии направленным взрывом снесли исторический мост

11:31
  • понедельник
  • 08 мая 2023

На его месте построят новый

Автомобильный мост через долину Ринсдорф в Германии стал историей. После мощного взрыва пятьсотметровая конструкция сложилась в соответствии с расчётами инженеров.

Переправа просуществовала более полувека, однако реставрировать её, по мнению специалистов, смысла не имело.  Для уничтожения потребовались более двух тысяч зарядов, сообщает "ТВ Центр".

Сносить мост такой высоты ещё не приходилось никому в мире. На разбор завалов уйдёт несколько месяцев, а потом строители начнут возведение новой конструкции.  

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