Собянин: Проект "Москва - с заботой об истории" помогает сохранить для потомков память об участниках ВОВ

Собрано 14 тысяч семейных реликвий

О важных проектах, которые призваны сохранить память о героях Великой Отечественной, рассказал сегодня в своём блоге мэр столицы Сергей Собянин.

Одна из акций - "Москва - с заботой об истории". Письма, фотографии, личные вещи ветеранов помогают передать на вечное хранение в Главархив сотрудники МФЦ, сообщает "ТВ Центр".

За четыре года было собрано более 14-ти тысяч семейных реликвий. После оцифровки все документы и исторические предметы становятся частью виртуальной экспозиции. Кроме того, тематические интерактивные выставки проходят в офисах "Мои документы".

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