Шесть человек погибли из-за лесных пожаров в Курганской области

В регион прибыл глава МЧС

Почти 20 российских регионов охвачены природными пожарами. В Курганской области погибли шесть человек. Туда сегодня прибыл глава МЧС. Самая сложная обстановка сложилась в Свердловской области. Там огонь бушует на площади более 54-х тысяч гектаров.

В Курганской области из девяти природных очагов удалось локализовать шесть, а один полностью ликвидировать. Однако сухая погода и шквалистый ветер совсем не на руку пожарным и местным жителям, которые им помогают, сообщает "ТВ Центр".

Людей из опасных районов эвакуируют в пункты временного размещения. В тушении задействовали авиацию, в том числе два Ил-76 Министерства обороны. Общая группировка сил уже порядка 1300 человек и более 330 машин.

Масштабы бедствия глава МЧС Александр Куренков вместе с губернатором оценивают во время облёта. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье о халатности. Ответственные должностные лица не приняли мер и не обеспечили безопасность перед пожароопасным сезоном.

В Тюмени - сильный ветер и жара под 30 градусов. Огонь распространяется так быстро, что люди едва успевают уехать. В районе зафиксировано 12 очагов. Эвакуированы жители нескольких населённых пунктов. В самой Тюмени огонь подошёл вплотную к одному из районов. Трассу Тюмень-Омск частично перекрыли из-за низкой видимости.

Александра Панина, «ТВ Центр»

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